Coronavirus: número de muertos colapsa cementerios en Italia y son trasladados en caravana a diferentes ciudades

La ciudad de Bérgamo en Italia sigue luchando con todo contra el coronavirus, pero los esfuerzos no son suficientes en la región de Lombardía, la más afectada en todo el país. Muertos colapsan cementerios italianos y son trasladados a diferentes ciudades.

Ayer miércoles murieron 93 personas en la ciudad, y eso sumado a los decesos de los últimos días ha colapsado el cementerio.

Según el Corriere della Sera, el crematorio de Bérgamo “ha estado funcionando las 24 horas del día durante una semana”, pero ya no es capaz de enfrentar la emergencia.

Desde el municipio explicaron que trabajando a “total capacidad”, el crematorio puede incinerar hasta 25 cuerpos en 24 horas, por lo que “está claro que no podría resistir los números de los últimos días”.

Debido a ello, otras ciudades como Módena, Acqui Terme, Domodossola, Parma y Piacenza ofrecieron sus crematorios y durante la madrugada se pudo ver a decenas de camiones del Ejército en las afueras del cementerio para trasladar los ataúdes.

Luego de la cremación, las cenizas serán devueltas a Bérgamo y entregadas a sus respectivas familias.

No puedo dormir.

No se si es correcto o no publicar esto, pero me veo en la obligación de tener que hacerlo para que seamos conscientes.

Esto es Bergamo, camiones del ejército, haciendo cola para llevar los ataúdes a otros crematorios porque ya no dan abasto. pic.twitter.com/TgJLT7EK1i

— Monica Limon ♀️ (@MonicaLimoni) March 19, 2020