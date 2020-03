Supermercado en Europa atenderá a los "abuelitos" durante una hora al día

A raíz de la pandemia de Covid-19 declarada hace unos días por la OMS, una cadena de supermercados en el Reino Unido, se ha preocupado por cómo distintas personas afrontarán el tener que abastecerse, en este caso: "los ancianos y personas vulnerables". Supermercado atenderá a los "abuelitos" durante una hora al día.

"El impacto de Covid-19 continúa interrumpiendo las rutinas de muchas personas y empresas, por lo que existe una preocupación generalizada sobre el acceso a los alimentos, especialmente para las personas vulnerables y los ancianos", expresa parte de un comunicado enviado por la empresa.

"Con muchas de nuestras tiendas ubicadas en el corazón de todo el Reino Unido, alentamos a los gerentes de nuestras tiendas a dedicar las primeras dos horas de apertura de los miércoles por la mañana a las personas mayores y vulnerables en su comunidad, como aquellos con discapacidades".

We know that many of you are worried about the impact of Covid-19, particularly for vulnerable people and the elderly.

We wanted to let you know about the action we have taken. pic.twitter.com/ttvguHPF98

— Iceland Foods ❄️ (@IcelandFoods) March 16, 2020