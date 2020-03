¡Tome nota! La OMS brindó guía para elaborar alcohol gel casero

Debido al brote de Covid-19 a nivel mundial, y la reciente conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se declaró el coronavirus como pandemia; la venta de alcohol gel se ha disparado en los mercados y farmacias, haciendo que este escasee.

Como medida preventiva, la OMS compartió la siguiente guía para prepararlo de forma casera.

OMS: "Europa es ahora el epicentro de la pandemia de coronavirus" Afirmó que el Viejo Continente cuenta en la actualidad "con más casos reportados y más muertes que el resto del mundo combinado, China aparte".

Cabe resaltar que el proceso no es sencillo, y si no se tiene la concentración exacta puede ser ineficiente e incluso producir alergia o dañar la piel. Además, muchos de los productos no son de fácil acceso.

Por esto, las autoridades hacen el llamado a lavarse las manos de forma habitual con agua y jabón. Sólo realizar la elaboración cuando sea estrictamente necesario y nunca intentar la preparación del producto con instrucciones que no sean las dadas por autoridades de la salud.

La OMS brindó guía para elaborar alcohol gel casero

