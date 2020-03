NASA comparte foto de un agujero en Marte que lleva a caverna subterránea

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) reveló una foto el pasado 1 de marzo de un extraño hoyo en la superficie de Marte que muestra la entrada a una cueva que podría alojar vida marciana.

El agujero se halla en las laderas occidentales del volcán Pavonis Mons y fue captado en 2011 por la cámara HiRISE que viaja sobre el Mars Reconnaissance Orbiter.

Desde entonces, los científicos se han tomado la tarea de investigar la concavidad que, de acuerdo al blog de ciencia de la NASA, “parece ser una abertura a una caverna subterránea”.

“Por qué hay un cráter circular que rodea este agujero sigue siendo un tema de especulación, como lo es todo el alcance de la caverna subyacente”, explican los científicos y autores del texto Robert Nemiroff y Jerry Bonnell.

“Los agujeros como este son de particular interés porque sus cuevas interiores están relativamente protegidas de la dura superficie de Marte, lo que los convierte en buenos candidatos para contener la vida marciana”, sostienen.

Igualmente, señalaron que estos huecos son “objetivos principales para posibles futuras naves espaciales, robots e incluso exploradores interplanetarios humanos”.

La foto fue la primera “Imagen de astronomía del día” de marzo de la agencia estadounidense.

De acuerdo al Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, este pozo sería resultado de la actividad volcánica debajo del suelo marciano.

En su sitio web explicaron que en ocasiones una colada de lava se solidifica en la superficie mientras un flujo de magma continúa su curso bajo tierra en “un tubo de lava”. Si la lava en el tubo llega a drenarse, queda una cavidad que termina formando la cueva.

Tiempo después, el techo puede derrumbarse y crear un hueco en la cubierta de la caverna.

