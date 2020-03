Por qué las personas sanas no necesitan usar mascarillas para evitar coronavirus

La verdad es que tal vez no sea necesario la adquisición de productos, al menos así fue publicado en un artículo de la revista médica JAMA, en la que se advierte que "las personas sanas no deben usar máscaras para prevenir infecciones respiratorias".

"No hay evidencia de que el uso de máscaras evite que las personas sanas se enfermen y las máscaras pueden ser escasas y no estar disponibles para las personas que las necesitan", dice el documento publicado el 4 de marzo y citado en Twitter por la presidenta del colegio Médico de Chile, Izkia Siches.

Masks should not be worn by healthy people to prevent respiratory infection; there is no evidence that wearing masks prevents healthy people from getting sick and masks can be in short supply and unavailable for people who need them https://t.co/UccDxxAIRv

— JAMA (@JAMA_current) March 5, 2020