Desarrollan test de coronavirus que tiene resultados en tiempo récord

Un test de coronavirus que arroja resultados en una hora, está en desarrollo por una compañía japonesa. Ultiman los detalles para lanzar a la venta el nuevo kit, informó la agencia nipona Kyodo.

Se trata de un método de análisis de laboratorio que minimiza los tiempos para obtener el resultado de confirmación del virus. En este sentido se ha explicado que "los tiempos bajan de seis horas a una hora".

La compañía con sede en Osaka, considera que podría estar listo para ser comercializado a finales de mes. "Planean producir 50.000 kits de prueba por mes", informaron.

Test kit from Shimadzu Corp. to detect coronavirus in 1 hour may be released in March.

