Robot chino revela lo que hay en la cara oculta de la luna

Un robo chino que avanza sobre terreno desierto en la luna es lo más parecido a la película animada Wall-E. Más allá de la fantasía, el androide asiático recoge muestras y envía imágenes a la Tierra.

Es la primera vez que se ha alcanzado tal nivel de detalle de la cara oculta del satélite, que no se había explorado jamás por el hombre.

China se convirtió en el primer país en aterrizar exitosamente en el lado no visible de la luna. En enero de 2019, la nave Chang'e 4 se posó con éxito en la zona. Del módulo lunar salió el robot chino Yutu-2.

