Este avistamiento se ha transformado en el segundo asteroide que ha orbitado el planeta. ¿Una mini luna? Descubren roca que ha estado orbitando la Tierra durante años.

Un grupo de astrónomos de la NASA ha descubierto una roca denominada "Mini Luna", ya que ha estado orbitando la Tierra durante los últimos tres años.

Esta mini Luna, es un resto de asteroide de un tamaño ínfimo, siendo proporcional al tamaño de una lavadora. Los investigadores dieron con el obejto el pasado 15 de febrero, confirmando hace algunas horas que este actualmente orbita alrededor del planeta.

El brillo superficial con el que cuenta es del tipo "C", y según los propios astrónomos, captarlo es bastante complejo. Por esto es que solo ha sido visto en algunas ocasiones, cuando las condiciones atmosféricas suelen ser óptimas.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020