Niño murió maltratado y golpeado a manos de sus abuelos y su tío

Un niño murió en el seno de una familia sin amor. Esa es la definición de los Sasser. Unos abuelos que en Montana (Estados Unidos) maltrataron hasta la muerte a su nieto, James Alex Hurley, de 12 años. El tío de James le pateó la cabeza la noche antes de la mañana en la que lo hallaron muerto.

El caso ocurrió en West Yellowstone, una población de apenas 1.200 habitantes en Montana, al norte de los Estados Unidos. El diario Star Tribune de Casper, detalló los maltratos a los que fue sometido el menor. Los abuelos y el tío están detenidos y fueron pasados a juicio.

La causa de la muerte de James fue "heridas en la cabeza". Los familiares enfrentan cargos por homicidio deliberado. El niño vivía con ellos hacía dos años.

Los abuelos documentaban en video las torturas que le propinaban a su nieto. "No le permitían usar el baño, lo golpearon con una pala y lo obligaron a permanecer en cuclillas mientras gemía de dolor", contó el reporte del diario local.

Otra evidencia incluida en el caso es el documento que revela que James fue retirado de la escuela de West Yellowstone. "Los abuelos también le negaban el acceso a la comida".

Infobae citó al fiscal de la causa quien informó que "las torturas y maltratos sistemáticos condujeron a la muerte al niño".

Gallatin County Attorneys Office: We want the death penalty for Patricia Batts and James Sasser Jr – Sign the Petition! https://t.co/QTdIJtGimW via @Change

Everyone PLEASE SIGN THIS PETITION!!!!!

— Sha-Lynn P. Grier (@Tyde_fan) February 19, 2020