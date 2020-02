Chinos usan la creatividad para protegerse del coronavirus ante escasez de mascarillas

Desde disfraces hasta improvisadas mascarillas con botellas, son las creativas cosas que ocupan los habitantes de China para protegerse del coronavirus.

Debido a la alta demanda de mascarillas en China, estas en muchos establecimientos se han agotado; haciendo que sus habitantes recurran a otras medidas, o de lleno no salgan de sus domicilios.

A pesar de la gravedad del virus, muchas personas salen con disfraces, tratando de hacer más amena la cuarenta establecida por Covid-19.

“Algunas mascarillas caseras tienen un cierto grado de protección contra las partículas grandes de polvo, pero para estar a salvo de bacterias y virus, es mejor usar una mascarilla quirúrgica profesional, más completas a la hora de proteger contra la propagación del virus”. Señaló para Infobae, el doctor Tian Zan, del Departamento de Dermatología del Hospital de Medicina Tradicional de la provincia de Hebei.

