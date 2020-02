La pregunta que todos nos hacemos: ¿qué ocurre si no activas el modo avión al volar?

El modo vuelo es algo que la mayoría de las personas pasan de largo al usar un teléfono móvil. Lo usamos cuando queremos ahorrar batería o que no nos molesten. Sin embargo, su utilidad real sí es crucial arriba de un avión. Ahora, en temporada estival, gran parte elegirá el avión para transportarse a sus destinos. Ya sea por la lejanía o los precios, que muchas veces convienen, el vuelvo se vuelve popular, por lo que enseñamos la verdad sobre el Modo Avión. ¿Qué ocurre si no activas el modo avión al volar?

Es mejor activarlo

Si eres de quienes dejan el modo normal de tu teléfono al abordar un avión, entonces te tenemos malas noticias: Sí afecta al sistema de navegación de los aviones el mantenerlo prendido. Así que sí existe una diferencia entre activarlo o no.

Y por si te lo estás preguntando, no, no se han reportado accidentes aéreos relacionados a usar el móvil en modo normal. Sin embargo, el no poner modo vuelo sí puede afectar el equipo, en especial el que los pilotos usan en sus oídos.

Las interferencias que pueden causar los equipos que no están en modo avión pueden crear sonidos fuertes a los pilotos. Estos pueden alcanzar los 8 vatios, y créeme, no es muy agradable estar escuchando ese tipo de interferencia por 14 horas seguidas.

Pero eso no es todo. También estas interferencias pueden hacer que los pilotos no escuchan mensajes de alerta que le den otros pilotos o las torres de control. Así que sí puedes estar poniendo en riesgo tu vida y la de los demás.

Es por eso que incluso al pasar los años, nadie ha intentado hacer que se quite el modo vuelo de los equipos ni que se deje de pedir los pasajeros lo hagan en cada vuelo.

Si decides seguir usando tu celular de manera normal, debes recordar que puedes estar distrayendo al piloto durante mucho tiempo y eso sí puede crear una mala experiencia de vuelo para los pilotos y los otros pasajeros. No seas esa persona.

Ahora que ya lo sabes ¿ya no se ve tan llamativo dejarlo activado todo el vuelo cierto?

