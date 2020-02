Escuela puso un “paso de cebra” y recibieron cientos de mensajes homófobos

Una escuela del Reino Unido recibió cientos de mensajes homófobos luego de pintar un paso de cebra con los colores del arcoíris.

Woodside High School, al norte de Londres, pintó el cruce “como tributo al Mes de la Historia LGBT”, y aseguraron ser el primero en hacerlo en todo el país, indica Mirror.

La iniciativa ha sido alabada por muchas personas, pero también han recibido cientos de mensajes homófobos y abusivos en las redes sociales, incluso algunos de ellos los acusaban de “adoctrinar a los estudiantes”.

“Los mensajes abusivos con respecto al trabajo de Woodside sobre la igualdad no nos disuadirán de continuar nuestro trabajo”, escribieron desde el colegio en su cuenta de Twitter, donde han manifestado en reiteradas oportunidades que la iniciativa sigue adelante.

Desde el colegio también apuntaron que “esto puede parecer impactante para algunos, pero para la comunidad LGBTQI+, las amenazas, la agresión y el odio son algo regular”.

“Orgullo”, “no hay lugar para el odio aquí” y “estos jóvenes están jugando un papel importante al demostrar que la diversidad, la inclusión y la igualdad es algo que celebramos. Todos podemos aprender una lección de ellos”, son algunos de sus escritos en la red social que muestran lo bien que va la idea y que no se sienten intimidados por los constantes ataques.

The abusive messages regarding Woodside’s work on equality will not deter us from continuing our work. #WoodsideValues https://t.co/o373vso9jn

Our amazing Equality Group students are filming with @RiaChatter for tonight’s @itvlondon news. These students are the world leaders of the future! @CllrSeema #WoodsideValues @LGBTHM @DiversityRM @haringeycouncil pic.twitter.com/kUt4gNqyT4

— Woodside High School (@WoodsideHigh) February 12, 2020