Multan a mujer por atraer y dar de comer a varios ciervos

Una mujer fue multada con 550 dólares (poco más de $430.000) por “atraer” y dar de comer a varios ciervos, en un acto que es ilegal en Colorado, EEUU.

En un video publicado por Colorado Parks and Wildlife, se puede ver cómo la mujer da de comer a los animales, los que entran a su casa y se alimentan sin problemas pan, varias frutas y zanahorias.

Según el organismo, estos actos “deben detenerse”, apuntando que “es egoísta y peligroso, tanto para los animales como para las personas, además es ilegal”.

“Deje que la vida silvestre sea salvaje, estos animales no son mascotas”, indicaron en su cuenta de Twitter.

These egregious acts of feeding wildlife need to stop. It is selfish and dangerous, for both the animals and people, plus it is illegal.

Let wildlife be wild, these animals are not pets. pic.twitter.com/IK7FlDll5s

— CPW NE Region (@CPW_NE) February 10, 2020