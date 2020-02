El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, afirmó durante un discurso al personal de la Fuerza Aérea del Ejército que "debemos hacernos fuertes y así no habrá guerra, hacernos fuertes para poner fin a las amenazas enemigas", y así evitar un conflicto bélico. Líder supremo de Irán afirma que deben prepararse para poner fin a "amenazas enemigas.

Además, señaló que "no queremos amenazar a nadie" y que sus palabras eran solamente para "preservar la seguridad del país". Junto a eso, declaró que todos los planes realizados por "enemigos de la nación" están "condenados al fracaso".

Sobre el estado de la fuerza aérea persa, mencionó que "que no tenían derecho ni capacidad de reparar partes de los aviones" antes de la revolución islámica de 1979, y que ahora "construyen aviones".

En tanto, a través de su cuenta oficial en Twitter manifestó que las sanciones internacionales contra su régimen "son literalmente crímenes, pero pueden transformarse en oportunidades", si logran que la economía del país deje de depender de las exportaciones de petróleo.

Iran must become strong in all fields. One part is the military. We don’t seek to threaten anyone. Rather, our military power is for preventing the enemies’ threats. If you are weak, the enemy will dare to hurt you.

We should be strong in order to prevent a war.

