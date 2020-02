La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos señaló que "las secciones visibles de los motores" del helicóptero en que perdieron la vida el ex basquetbolista Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas el pasado 26 de enero, "no mostraron evidencia de un fallo interno no contenido o catastrófico", por lo que se determinó que la nave no perdió potencia antes de estrellarse. Informe preliminar descarta daños en motores de helicóptero en que murió Kobe Bryant.

A través de un comunicado el presidente de la entidad, Robert L. Sumwalt, informó que "nuestros investigadores ya han desarrollado una cantidad sustancial de evidencia sobre las circunstancias de este trágico accidente. Y estamos seguros de que podremos determinar su causa, así como cualquier factor que contribuyó a ella, de modo que podamos hacer recomendaciones de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes como este".

Sobre los factores climáticos que podrían haber contribuido al hecho, la Junta manifestó que los testimonios e imágenes entregados por testigos hablan de "niebla y nubes bajas", que habrían sido una de las causas del accidente.

¿De qué altura cayó la aeronave?

Además, mencionó que el helicóptero cayó a unos 600 metros por minuto antes del impacto en Calabasas, en el estado de California.

La agencia espera entregar mayores conclusiones en su informe final, que se espera en unos 12 a 18 meses.

NTSB issues preliminary report Fri., Feb. 7, 2020, on the Jan.

26, 2020, helicopter crash near Calabasas, California; https://t.co/juKBva0pI6 pic.twitter.com/CylosHcqIM — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 7, 2020

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ