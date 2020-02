Tiroteo en universidad de Texas dejó dos mujeres muertas y un bebé herido

Un tiroteo en una universidad de Texas se registró en la mañana de este lunes en la ciudad de Commerce, a 90 kilómetros de Dallas. Dos mujeres resultaron muertas y un bebé de dos años quedó herido, informó el diario Star Telegram, de Forth Worth. Tiroteo en universidad de Texas dejó dos mujeres muertas.

Autoridades policiales de Commerce informaron que se abrió fuego en los dormitorios de una residencia de estudiantes llamada Pride Rock Residence Hall, a las 10:15 am. Las autoridades de la universidad suspendieron las clases inmediatamente.

A través de twitter, el sistema de la Texas A&M University pidió a la comunidad académica refugiarse en sitio seguro hasta tener la certeza de seguridad en el recinto. "Investigación criminal activa en Pride Rock. Refugio en el lugar hasta nuevo aviso. Todas las clases se cancelan por el resto del día y la noche en el campus de A & M-Commerce. Hay espacio adicional de refugio disponible en el Club y en los salones de baile del Centro de Estudiantes Rayburn", escribieron en la cuenta en la red social.

Active criminal investigation at Pride Rock. Shelter in place until further notice. All classes are canceled for the remainder of the day and evening at the A&M-Commerce campus.

Additional sheltering space is available at the Club and in the ballrooms at Rayburn Student Center.

— A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020