De mal gusto: presidente de la OMS bromea con coronavirus en plena emergencia mundial

Durante la emergencia mundial por el coronavirus, el presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, jugó una broma sobre este tema. Él tosió durante la inauguración de la primera reunión anual y respondió que no posee esta cepa. De mal gusto: presidente de la OMS bromea con coronavirus.

"No se preocupen, no es coronavirus", dijo la autoridad médica. La declaración ocurrió durante su intervención, tomó un poco de agua y luego acotó que no estaba contagiado con este virus mortal que ha provocado más de 400 muertes en China continental.

Adhanom puntualizó que el número de 151 casos confirmados de coronavirus en 23 países “en realidad es pequeño”. Además, señaló que no es necesario tomar medidas que interfieran innecesariamente con los viajes y el comercio internacional.

Cifras del coronavirus

El número de muertos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan aumentó hoy, martes 04 de febrero, a 427 personas, de entre los 20.438 contagios diagnosticados en China, informó la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático. Hay registrados 2.788 pacientes en estado grave, mientras que 632 personas -casi 200 más que en la jornada anterior- las que han superado la enfermedad.

La Comisión indicó que se habían registrado 2.788 casos graves, mientras que 632 personas habían superado con éxito la enfermedad y habían sido dadas de alta.

Por el momento, las autoridades sanitarias chinas aseguraron que habían realizado seguimiento médico a 221.015 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los que 171.329 siguen en observación.

Esto supone un incremento de 64 muertes, 3.235 contagios y 157 curados respecto al parte emitido el día anterior.

