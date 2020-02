En China colocan mascarillas a los perros para protegerlos del coronavirus y las ventas se incrementan

Después que el gobierno de China ordenó a sus habitantes, sacrificar a sus perros y gatos por temor a que se propague por esta vía el coronavirus, los dueños de mascotas comenzaron a colocarle mascarillas como medida de protección. China coloca mascarillas a los perros para protegerlos del coronavirus.

Los propietarios de estos animales temen por la salud de sus caninos, por lo que han tenido la iniciativa de colocarle tapabocas, con la intención de que no se conviertan en agentes multiplicadores del mortal virus.

People are now putting masks on their dogs. Is it still only January? [photo: Zhou Tianxiao] ht @yashar pic.twitter.com/5O9aux3p49 — 𝕣𝕙𝕪𝕞𝕖𝕤 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕡𝕒𝕡𝕒𝕪𝕒 (@ziyatong) January 30, 2020

Sin embargo, dentro de las comunidades rurales y urbanas, se han negado a deshacerse de sus perros y gatos, por lo que las autoridades de salubridad anunciaron que tendrán que hacerse responsables de manera personal para preservar las normas de salubridad establecidas en esta emergencia sanitaria.

Aunque no hay cifras de contagio por los animales, y las autoridades de la Organización Mundial de la Salud han reportado que no hay ninguna evidencia de transmisión de perros a humanos, los dueños tomaron esta iniciativa y esperan que sus mascotas no sean sacrificadas en China.

Ahora se venden más las mascarillas para perros por coronavirus

Después de esta decisión, las ventas de mascarillas para canes reflejaron un aumento en las ventas. Zhou Tianxiao, un vendedor de 33 años, en el año 2018, inició la venta de máscaras faciales para perros a través de un sitio de internet chino (Taobao), para ayudar a combatir la contaminación del aire.

Pero ahora, en una entrevista manifestó que vende 10 veces más el número de máscaras especiales diseñadas para las mascotas.

#Coronavirus La OMS no tiene evidencia de que los animales de compañía puedan infectarse, con el SARS no hubo casos, pero me informan desde China que los dueños de mascotas están bajo mucha presión para que se deshagan de sus mascotas en 5 días. Las máscaras para perros agotadas. pic.twitter.com/aJexHp0HRX — Pablo Fuente 🎙️ (@PabloFuente) February 1, 2020

Destacó que aunque la confección de las mascarillas para protegerlos del coronavirus, no son tan profesionales como las que se venden en la industria médica para las personas, Tianxiao dijo que igual son funcionales.

Y en el caso del contagio del coronavirus, los perros al contar con estas mascaras no pueden comer, lamer el piso u otra cosa ni aspirar las partículas que están en el aire, lo que garantiza la transmisión de la enfermedad.

