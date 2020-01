Así lo han advertido las autoridades del estado de Massachusetts (EE.UU.), que han recibido esta semana varias alertas de incendios. El nuevo y peligroso reto viral que puede causar graves incendios.

La mayoría de estas fueron causadas por realizar un nuevo desafío viral conocido como 'Outlet challenge'.

El reto, que se ha difundido en Internet a partir de una publicación en la plataforma TikTok, consiste en insertar parcialmente el enchufe de un cargador de teléfono en un tomacorriente de pared y luego dejar caer una moneda sobre las puntas expuestas.

Firefighters are warning parents about the "outlet challenge," which is circulating on social media.

It involves partially inserting the plug of a cellphone charger into an outlet, and then sliding a penny down the wall onto the exposed prongs. pic.twitter.com/mXdoFTMjDH

— WNDU (@WNDU) January 23, 2020