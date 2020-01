Las autoridades de Wuhan, la ciudad donde surgió el brote de coronavirus que ha dejado hasta el momento 25 muertos en China, han comenzado a construir un hospital "especial" con 1.000 camas para pacientes infectados, así lo informó hoy el estatal Diario del Pueblo. China construirá en 10 días un hospital para atender a infectados por coronavirus.

La construcción del nuevo centro hospitalario busca "abordar la insuficiencia de los recursos médicos existentes", explicaron las autoridades de Wuhan el viernes. Además, agregaron que seguirá el modelo del hospital Xiaotangshan, el cual se habilitó en Beijing durante un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS por sus siglas en inglés). El inmueble, será una estructura prefabricada ubicada en una parcela de 25.000 metros cuadrados y estará listo el 3 de febrero.

#Breaking: Confirmed – A new hospital in #Wuhan in #China is being build right now, and will be finished within 6 days, to transfer all patients with the only symptoms of the #Coronavirus to begin cleaning all of the other hospitals.

The hospital will be demolished afterwards. pic.twitter.com/9k3NeMOVFn

