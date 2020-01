¿Cuáles son los síntomas del coronavirus, el virus que tiene en alerta al mundo?

Originado en China y con casos en Estados Unidos, "la neumonía de Wuhan" o también como es conocido el coronavirus, es un nuevo virus que tiene en alerta a todo el planeta entero debido al número de pacientes contagiados. ¿ Cuáles son los síntomas del coronavirus ?

Desde inicios del año se han reportado numerosos casos de una neumonía particular en China que ha obligado a las autoridades a tomar medidas de control en aeropuertos y a prender las alertas para evitar el brote de la enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señaló el primer caso de coronavirus de Wuhan ha sido detectado en su país, de acuerdo a información de una fuente anónima, dio a conocer la televisora CNN. De manera que se está en presencia de un virus con posibilidad de migrar a nivel mundial.

Según el informe de las autoridades locales los pacientes experimentan fiebre, tos, dificultada para respirar, neumonía y dolor en los músculos.

La dificultad que encuentran los médicos es que no se ha encontrado un tratamiento para combatir el virus, por ese motivo lo que han recomendado es tomar duchas calientes para aliviar la tos y el dolor de garganta.

La alerta mundial por el nuevo virus, al parecer originado en un mercado de pescado de Wuhan, aumentó al conocerse un primer caso fuera de China (un tailandés que había viajado a esa ciudad a orillas del Yangtsé), aunque por ahora la OMS no ha emitido alertas a quienes visiten esa localidad ni ha establecido un comité de emergencia.

The International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) convened by @DrTedros is currently ongoing.

Read more about the Emergency Committee 👉https://t.co/Qtsxqkr7xi pic.twitter.com/SfDBXfmWoh

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2020