Con todos los gastos pagos, pero hay un detalle: buscan pareja para trabajar en hermosa y remota isla de Irlanda

El departamento de turismo de Great Blasket Island, busca una pareja para trabajar en hermosa y remota isla de Irlanda.

"Se busca una pareja o un par de amigos que se encarguen de gestionar el hotel y la cafetería de la isla. Desde el 1 de abril hasta octubre de 2020 con alojamiento y comida incluidos", señala en Twitter la publicación.

El trabajo en ese sentido suena como algo tranquilo, considerando que la población en el lugar es baja. Además, cuenta con increíbles paisajes para disfrutar.

Sin embargo, hay un detalle que puede alejar a quienes se sientan interesados en postular: es vivir prácticamente aislado del mundo.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020