Una empresa inglesa premia con cuatro días extras de vacaciones a los trabajadores que no fuman o que dejan de hacerlo, dentro de una medida que busca inspirar a las personas a no caer en dicho vicio. La empresa que premia con cuatro días extra a trabajadores que no fuman.

La agencia de reclutamiento KCJ Training and Employment Solutions en la ciudad británica de Swindon decidió iniciar dicha estrategia a partir de este año, esperanzados además que otras firmas sigan sus pasos.

De acuerdo a The Independent la idea se le ocurrió al gerente general Don Bryden, el cual también fuma, luego de leer que una empresa japonesa realiza dicha medida.

¿Por qué decidió hacerlo?

En ese sentido, analizó que cada trabajador que fuma se toma en promedio tres descansos de 10 minutos cada uno para salir con un cigarrillo. Esto suma en total 16 días al año.

Pero en vez de penalizar o efectuar una estrategia contra los fumadores, decidió que era mejor compensar a quienes no lo hacían, por lo que les otorgará cuatro días extras de vacaciones, esperando que los fans del cigarro abandonen el vicio y aprovechen la oportunidad de tener más descanso.

Al menos la mitad de los once trabajadores de la firma son fumadores, indicando Bryden que uno de ellos ya dejó el cigarro y otros dos lo están intentando, con el fin de sumar más días de vacaciones.

