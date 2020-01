Tras los incendios forestales que vienen azotando a Australia, diferentes personajes del medio se han hecho presentes para apoyar, como la banda de metal estadounidense, Metallica, quien manifestó a través de redes sociales que se unirá a la causa a raíz de la catástrofe que ocurre en el país oceánico. Ahora, el piloto británico Lewis Hamilton hará importante donación para combatir los incendios en Australia.

El seis veces campeón de la Fórmula 1 anunció mediante su cuenta de Twitter, que hará una donación de 500 mil dólares para ayudar a la reforestación y a los bomberos que ayudan tras los siniestros.

“Me rompe el corazón ver la devastación que los incendios forestales de Australia están causando a personas y animales en todo el país. Estoy prometiendo $ 500 mil dólares para apoyar a los animales, voluntarios de vida silvestre y los servicios de bomberos rurales. Si puede, y aún no lo ha hecho, también puede donar.” fue el mensaje que publicó junto a un emotivo video.

Hamilton se ha sumado a los tenistas Nick Kyrgios y Ashley Barty, además del basquetbolista Ben Simmons que han donado dinero para apoyar a combatir el siniestro que aquja al país oceánico.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 9, 2020