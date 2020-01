Trump amenaza con disparar en 52 lugares de Irán para que deje de amenazar a EE. UU.

El presidente Donald Trump ha asegurado que el asesinato de Soleimani fue para "evitar una guerra, no comenzarla".

Sin embargo, por medio de Twitter envió unos mensajes que pueden fácilmente pueden ser interpretados como amenazas para un país que está con días de luto y además tiene armamento nuclear.

Un hilo de tuits que envió ayer fue más preocupante, donde Trump amenaza explícitamente a Irán.

"Iran está hablando muy audazmente de atacar algunos activos estadounidenses como venganza por habernos librado al mundo de unos de sus líderes terroristas que ha matado a estadounidenses, y ha herido a muchos otros, sin mencionar a todas las personas que ha matado durante su vida, incluyendo recientemente…"

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020