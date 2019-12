La increíble reacción de una pequeña con un inusual regalo de navidad que enamoró en redes

Una niña sorprendió a sus padres y enamoró a todos en las redes sociales con la increíble reacción que tuvo al recibir un “simple” regalo.

Justice Mojica quiso hacerle una broma a la pequeña Aria y para ello le entregó “un inusual regalo de Navidad”, según sus propias palabras.

El joven junto a su esposa habían envuelto un banano en papel de regalo y nunca esperaron la felicidad de su hija al ver la fruta.

“¡Banana, banana!”, dice la pequeña, que se apresura en sacar todo el papel y le pido a su mamá que se la pele para comérsela.

El video se volvió rápidamente viral, ya tiene 1.5 millones de me gusta y ha sido visto casi 24 millones de veces.

“Es sorprendente que hayamos podido hacer sonreír al mundo”, dijo Mojica a USA Today.

Mojica y su esposa hacen videos para distintas redes sociales y habían ocultado el rostro de su pequeña, pero aseguró que la niña tiene “tanta personalidad” que decidieron hacerla parte de su trabajo.

“Sólo quería ver su reacción. Es un personaje. Nunca sabes lo que va a hacer. No puedes inventar estas cosas. Fue una reacción real”, afirmó.

Puede ver el video a continuación:

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m

— LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019