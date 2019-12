Todo un infierno: Australia registra temperatura récord por segunda vez en una semana y los incendios siguen consumiendo al país

"Los datos preliminares indican que ayer -18 de diciembre- fue registrado el día más caluroso en Australia, con una temperatura máxima promedio de 41,9 grados centígrados", comunicó la Oficina Australiana de Meteorología (BOM, por su siglas en inglés) a través de su cuenta de Twitter.

La cifra supera en un grado centígrado el récord registrado un día antes e incluso los datos de la BOM indican que en algunas ciudades las temperaturas alcanzaron los 47 grados.

El martes Australia ya había tenido el día más caluroso del que se tienía registro, y se esperaba que las temperaturas subieran aún más durante una ola de calor que afecta a la mayor parte del país.

La temperatura media en todo el país fue de 40,9 grados Celsius, batiendo un récord de 40,3 Celsius (104 Fahrenheit) establecido el 7 de enero de 2013, según la Oficina Australiana de Meteorología.

Based on preliminary analysis, yesterday, Australia recorded its hottest day on record. The nationally-averaged maximum daytime temp was 41.9 °C exceeding the record set on Tuesday, 40.9 ºC. You can view the top ten highest daily maximum temps here: https://t.co/Cdqm9vD1cI pic.twitter.com/DRDK9LAvrg

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 19, 2019