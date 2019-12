El expresidente boliviano Evo Morales llegó a Argentina y pedirá quedarse en calidad de "refugiado", luego de su paso por Cuba y México.

El hecho fue dado a conocer por el canciller trasandino Felipe Solá, quien indicó que el mandatario llegó acompañado de quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", señaló el ministro en declaraciones a TN.

¿Quién más lo acompaña?

Además de García Linera, acompañan al ex presidente su otrora ministra Gabriela Montaño y el ex canciller Diego Pary Rodríguez, quienes también pedirán quedarse en el país gaucho como refugiados.

Cabe mencionar que en Argentina se encuentran actualmente sus hijos Evaliz y Álvaro Morales, quienes arribaron al país desde Bolivia el pasado 23 de noviembre, mientras que el expresidente boliviano se dirigió hacia México, apenas salió de Bolivia.

