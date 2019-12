(VIDEO) En Estados Unidos una periodista sufrió agresión sexual en vivo

En Estados Unidos una periodista sufrió agresión sexual en vivo mientras se encontraba haciendo reportería en una carrera deportiva.

La víctima fue Alex Bozarjian, una reportera que cubría la carrera “Enmaket Savannah Bridge Run” en el estado de Georgia. Ella realizaba su despacho contando los hechos en directo cuando uno de los participantes que corría detrás de ella le da una palmada en el trasero.

Al inicio, la periodista de la estación de televisión WSAV, filial de la NBC, se quedó quieta, mantuvo el silencio por un momento , se recompuso y siguió con su trabajo. Luego compartió el video en su cuenta oficial de Twitter para denunciar el hecho y al hombre que la agredió.

“Al hombre que me golpeó en el trasero esta mañana en directo por televisión: me violaste, me trataste como un objeto y me avergonzaste. ¡¡Ninguna mujer debería soportar esto NUNCA en el trabajo o en cualquier lugar!! Hazlo mejor”, señaló.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn — Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019

Con el paso de las horas la denuncia se volvió viral en YouTube y otras redes sociales. La mujer empezó a recibir mensajes de apoyo. Por su lado, el Consejo de Deportes de la ciudad condenó el hecho y empezó a hacer investigaciones sobre la identidad del agresor.

En una cadena de tuits el “SVA Sports Council” señaló que ya tenían identificado al sujeto.

(1/4) Yesterday at the Enmarket Savannah Bridge Run a reporter from WSAV was inappropriately touched by a registered participant of the event. — SAV Sports Council (@SavannahSports) December 8, 2019

“Ayer por la tarde identificamos y transmitimos su información con la periodista y su canal de televisión. No vamos a tolerar esta clase de comportamiento en nuestros eventos deportivos. Hemos tomado la decisión de prohibir a este individuo que se registre en cualquier carrera organizada por este Consejo de Deportes”, continúa.

(4/4) We will not tolerate behavior like this at a Savannah Sports Council event. We have made the decision to ban this individual from registering for all Savannah Sports Council owned races. — SAV Sports Council (@SavannahSports) December 8, 2019

