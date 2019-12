(Video) La historia de Priscila, la niña que murió y a los 30 minutos volvió a la vida

El fundador y gerente del sitio web Quepasasalta.com.ar y saltasoy.com.ar, Emiliano Durand, sorprendió una vez más con las historias de vida de los pobladores de Salta, provincia situada al noroeste de Argentina.

En esta ocasión, al pasar por un humilde merendero, logró grabar el testimonio de Berta Perez, una madre que cuenta cómo su hija volvió a la vida tras ser declarada muerta por los médicos.

Priscila, ahora tiene 12 años y como le canta su mamá “le gusta sonreír”, pero cuando tenía un año y cuatro meses su corazón se detuvo durante varios minutos -hasta en tres ocasiones un mismo día-.

Según relata la Sra. Perez, el primer paro cardíaco le duró 30 minutos. A las dos horas sufrió otro paro cardíaco durante 12 minutos y tres horas después sufrió el tercer paro cardíaco, esta vez duró 8 minutos.

“Los médicos me dijeron que la lleve porque ya había fallecido”, recuerda su madre en una conversación con ‘Qué pasa Salta’.

“Para la ciencia estaba muerta, pero yo confiaba en ti, Señor”, dice la canción que Berta le dedica con emoción a este milagro de su hija.

Para esta señora salteña y creyente, “Dios tiene la última palabra”.

En efecto, cuando su niña sufrió el tercer paro cardíaco, la señora Perez se arrodilló para orar y enseguida escuchó una voz que le dijo: “No llores que ya tiene corazón nuevo”.”Yo sabía que era Dios”, recuerda con emoción.

Relata que minutos después de que el médico le dijera que su hija había fallecido, la enfermera apareció y le dijo: “Señora, la nena ya ha vuelto”.

No obstante, luego del milagroso hecho, las cosas no fueron fáciles para la pequeña Priscila: quedó ciega, no hablaba y usaba una sonda.

