Primer producto colombiano con cannabis en Estados Unidos reescribe la historia

El uso legal de la marihuana y otros productos de cannabis crece a pasos agigantados.

Por primera vez en la historia, un producto colombiano con base de cannabis llegó a Estados Unidos para su comercialización.

Khiron Life Siences Corp., compañía de cannabis líder en Latinoamérica y de origen colombiano, consiguió este logró para el país tras muchos empeños.

Luego de un año en el mercado nacional, la compañía realizó la primera exportación de productos Kuida, su línea cosmética, en la boutique de lujo Cannabis Now, ubicada en Hollywood, Los Ángeles. Allí, se ofertan productos con base de CBD (el compuesto no psicoactivo del cannabis). La marca también se encuentra en más de 300 puntos de venta del país.

A diferencia de muchos de los dispensarios de cannabis que se encuentran en California, esta boutique se enfoca en educar a quienes tocan su puerta. No solo venden productos, sino que realizan varios encuentros alrededor del entendimiento de esta industria. “Pienso que la llegada de Kuida no es solo algo importante para Colombia, sino para Estados Unidos, y para la industria de cannabis, atribuida en este caso a los productos de belleza a base de CBD”, expresó Eugenio García, CEO de Cannabis Now, en el lanzamiento del producto. El evento contó con más de 100 asistentes. Consumidores, colombianos, miembros de la compañía, influencers y demás interesados en el potencial de la industria, le dieron la bienvenida a la marca.

¡Soñar vale la pena!

La visión de educar también ha sido uno de los principios Khiron.

Luego de la regulación de 2016, cuando se reglamentó el uso del cannabis con fines medicinales y científicos, la empresa empezó a posicionarse en Colombia.

Muestra de ello es que por primera vez la combinación Estados Unidos, Colombia y producto con cannabis no escandaliza. Al contrario, enorgullece, pues con años de trabajo, se ha logrado llevar el debate a la altura de sus argumentos.

Así lo resaltó Álvaro Torres, CEO de Khiron, director de Khiron, desde el lanzamiento en Cannabis Now: “Por primera en la historia de nuestro país podemos hablar orgullosamente de que un producto con una planta que toda la vida desafortunadamente se ha considerado ilegal, de alta calidad, llega a Estados Unidos. Con esto, estamos cambiando la percepción de lo que la gente piensa de Colombia (…) el nombre (Kuida) envuelve un vínculo emocional, para que más allá de hablar de cannabis, lo que te está haciendo es cuidarte, porque mejorará tu piel. Actualmente hay 10 referencias, pero la idea es ampliarlas. Vienen otra serie de desarrollos”.

A su turno, Andres Galofre, vicepresidente de desarrollo de negocios, dijo que se siente muy orgulloso de los logros la empresa, que “cuenta con licencias completas para el cultivo, producción y comercialización de cannabis y que ofrece productos para el cuidado de la piel basados en los beneficios del cannabis (CBD)”. Galofre exaltó que soñar vale la pena y muestra de ello es dejar el nombre de Colombia en alto alrededor del mundo.

Entre tanto, Elsa Navarro, gerente de la unidad de negocio de cuidado de piel para Khiron a nivel global, dijo desde Los Ángeles que la llegada del producto a Estados Unidos “abarca una importancia trascendental desde un punto de vista industrial, como cultural y social, ya que la industria del cannabis en Colombia es nueva, y en el país anglosajón, sobre todo en California, lleva mucho tiempo consolidándose”. Sin duda, este es el inicio de lo que la industria del cannabis de Colombia empezará a lograr alrededor del mundo, puesto que pasos como estos se vuelven inspiración para emprendedores locales que antes veían este mercado como inalcanzable.

Líder en cannabis medicinal

Khiron Life Sciences Corp. está posicionada para ser la compañía de cannabis medicinal líder en Latinoamérica. Esta tiene sus operaciones centrales en Colombia y tiene licencias completas en el país para cultivar, producir, distribuir y exportar cannabis medicinal tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD).

En mayo de 2018, Khiron se inscribió en el TSX Venture Exchange, convirtiéndose así en la primera compañía de cannabis medicinal con sede en Colombia que opera en cualquier bolsa a nivel mundial. Sumado a lo anterior, Kuida aprobó hace poco los diferentes requerimientos regulatorios para la industria cosmética en la Unión Europea: siete productos de su línea serán distribuidos en el Reino Unido.

La entrada al mercado inglés solo marca el inicio de su expansión por el Viejo Continente, en donde esperan llegar a territorio español y alemán, entre otros países donde la regulación lo permita.

"Llegar al mercado de Estados Unidos con una marca cosmética de Colombia, es muy importante para la historia. Es muy especial, y es algo que también cambia la perspectiva en Europa", contó desde el lanzamiento de Kuida Tejinder Virk, presidente de Khiron Europa.

Primer producto colombiano con cannabis en Estados Unidos reescribe la historia