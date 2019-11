Al menor le dio un derrame cerebral por pasar muchas horas frente al ordenador. Joven muere tras pasar largas horas jugando en el computador.

Consternación está causando la muerte de un joven adolescente, luego de pasar horas jugando frente a un computador provocándose un derrame.

Se trata del adolescente Piyawat Harikun, de 17 años, quien decidió sumergirse en un maratón de videojuegos la noche del domingo 3 de noviembre.

Según información de la prensa de Tailandia, para los padres del joven era normal ver esto, pues él pasaba horas jugando, pero consternados quedaron al encontrar a su hijo muerto frente al pc.

El menor fue encontrado por su padre, quien lo halló sin vida en su habitación.

Tras el dictamen médico, los especialistas aseguraron que el derrame, se derivó a causa del agotamiento de jugar en la computadora, sin descansar toda la noche.

ODD NEWS: a 17-year-old video game addict in Thailand, Piyawat Harikun, found dead on his computer as he played through the night. pic.twitter.com/dKKSC48qa3

