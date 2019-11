Los usuarios de las redes sociales se han conmovido con el triste video que hace poco se difundió y muestra a un perro esperando a su amo en la orilla de un laguna sin saber que él no volverá, ya que terminó muriendo ahogado en el agua después de haber resbalado.

Como indica The Mirror, el accidente que sucedió el pasado viernes en la mañana acabó con la vida de Somprasong Srithongkhum, un hombre tailandés de 56 años al que ahora no sólo su familia lamenta su muerte sino que también lo hace su perro.

Un perro espera en la orilla de un lago para volver a ver a su dueño que murió ahogado

La triste escena fue grabada por los rescatistas que acudieron al lugar para sacar el cadáver del agua. En las imágenes que se volvieron virales se puede apreciar al perro echado al lado de las sandalias y algunas otras pertenencias de su amo mientras mira fijamente al agua.

Según explica el medio británico, Somporn, primo de la víctima, salió en búsqueda de su familiar, encontrándose sólo con la conmovedora escena del perro llamado Mhee. Fue entonces cuando comenzó a creer que su primo había resbalado accidentalmente a la laguna, por lo que llamó a los rescatistas.

La labor de los rescatistas tomó 10 minutos y si bien no se sabe con claridad cuáles fueron las razones por las que terminó sumergiéndose, la familia cree que Somprasong habría caído en el estanque mientras intentaba encender un aspersor.

Su primo además indicó que todas las mañanas salían a recoger caucho en las mañanas pero la noche del jueves Somprasong le advirtió que no iría, puesto que no se sentía muy bien, luego a la mañana siguiente Somporn fue a verlo para ver si necesitaba algún medicamento, pero no estaba.

“Creo que mi primo cayó accidentalmente al estanque cuando fue allí para abrir la válvula de su aspersor que riega al durian en la granja. Podría haberse caído porque no estaba bien”, expresó el familiar del afectado, según The Mirror.

Por el momento las autoridades no han señalado a ningún sospechoso y la familia estuvo de acuerdo con que se trataba de un accidente.

