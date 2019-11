Una bebé se salva de ser enterrada viva gracias a la intervención de un taxista

Una bebé en India iba a ser enterrada viva por sus propios familiares de no ser por la intervención de un taxista que avisó a las autoridades al percatarse de los hombres cuando cavaban un agujero en la tierra.

Las autoridades lograron poner bajo arresto el jueves pasado al abuelo y el tío de la menor. Como señala el portal informativo India Today, el hecho se presentó en inmediaciones de la estación de autobuses Jubilee en Hyderabad.

El taxista pudo percibir el sospechoso proceder de los dos familiares de la menor, por lo que se comunicó con las autoridades alrededor de las 9 de la mañana (hora local). Venkata Ramakrishna, agente de la policía expresó: “Después de que nos dimos cuenta, fuimos inmediatamente al lugar y encontramos un bebé en la bolsa”.

Según ha informado RT, una vez que los agentes interrogaron a los dos sospechosos, estos aseguraron que la niña estaba muerta y que habían decidido enterrarla en aquel lugar ya que eran de otra región y no podían llevar el cadáver en transporte público.

Sin embargo, las afirmaciones que dieron los sujetos eran falsas, pues la pequeña que se encontraba en la bolsa estaba viva.

Por otra parte, las autoridades abrieron una investigación contra el sospechoso por el caso de intento de infanticidio femenino.

How can someone be so cutthroat? The female baby was alive and this ***** tried to bury her alive. This incident is from Hyderabad – one of the globally recognized city. 😢 @TelanganaDGP Thanks for saving the baby girl 🙏🏼 pic.twitter.com/OaMionuytu

— Nikhil Reddy Gudur (@NikhilReddyINC) October 31, 2019