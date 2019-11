Cuatro asaltantes atacaron al perro guardián que protegía a dos ancianos jubilados. Disparan a la cabeza de un perro que defendía a dos ancianos de un robo

Renato Santoni y su esposa fueron obligados a entregar sus objetos de valor a los delincuentes el 31 de octubre en su casa de Los Hornos, una localidad​ de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, según el medio local El Día.

Los ancianos perdieron cerca de 600 dólares en efectivo, un televisor, una escopeta y una mochila.

El animal herido, “Malevo”, un boder collie de 12 años fue atendido en la Facultad de Veterinaria, en donde le instalaron un respirador y le aplican suero.

Si bien le salvaron la vida, sus dueños no con cuentan con recursos para pagar el tratamiento, por lo que la policía y los vecinos iniciaron una colecta de dinero para ayudar a su recuperación. El animal se debate entre la vida y la muerte.

Por su parte Iván, hermano de la víctima y vecino suyo comentó sobre los hechos: “Renato está un poco caído por lo que pasó, estamos un poco asustados”.

“Uno piensa si se podría haber evitado. Yo estaba en el comedio mirando el noticiero y no escuché nada, esa es la impotencia mía. Si él no venía a avisarme yo no me enteraba”, agregó de acuerdo con el mismo medio.

