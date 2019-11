El video que detonó evasión masiva en Metro de Nueva York

El viernes 1 de noviembre, cerca de mil jóvenes protestaron no pagando el pasaje en estación de Brooklyn. Según se conoció, fue un video que detonó evasión masiva en Metro de Nueva York. Ocurrió tal como el modelo que comenzó en Chile, los protestantes sorprendieron a las autoridades saltando los torniquetes y gritando claras consignas.

Eso sí, esta vez el estallido fue detonado por otro motivo; un conflicto filmado en el subterráneo.

Todo partió el pasado lunes 28 de octubre cuando Adrian Napier, un afroamericano de 19 años, no pagó su pasaje. Y es que apenas entró al vagón, una decena de uniformados arremetió en su contra.

El video de la brutal detención fue registrado por uno de los presentes en dicho carro. Dando a conocer la paliza propinada por los policías y también la disposición de Napier; con las manos en alto y sin ofrecer resistencia.

In case you’re wondering how an arrest in NYC goes down. The guy has made absolutely no indication that he would flee or fight and wasn’t trying to hide.

If you can’t see, the reason everyone moved was because all the police had taken out their guns and aimed at him. pic.twitter.com/dAstrtMntz

— Elad Nehorai (@PopChassid) October 25, 2019