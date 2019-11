Adolescente murió tras ser golpeado por dos compañeros y ahora la familia pide justicia.

La familia del adolescente de 13 años que murió tras la brutal paliza que sufrió por parte de dos compañeros en su escuela de California, Estados Unidos, demanda a la escuela y pide que se acaben las situaciones de bullying, informó New York Daily News.

Este jueves, las autoridades escolares dijeron que están investigando la pelea ocurrida en el campus de la escuela del Distrito Escolar de Moreno Valley, el pasado 16 de septiembre. El estudiante de octavo grado Diego Stolz fue perseguido y atacado por otros dos menores en el patio de la secundaria Landmark.

Todo el suceso quedó registrado en video. Antes de comenzar la filmación, la víctima recibió un puñetazo por parte de uno de los agresores que lo hizo desestabilizar. Segundos más tarde, fue alcanzado por el golpe de otro estudiante que envió a Diego al piso, lo que provocó que su cabeza impacte con una de las columnas del edificio.

Esta semana, la familia de Diego realizó una conferencia de prensa presentando la demanda ante la institución, exigiendo que se termine con las situaciones de bullying en las escuelas. Para ello, reclamaron legalmente al Distrito Escolar una compensación monetaria por daños y que establezcan políticas para proteger a los estudiantes.

Ambos jóvenes implicados fueron arrestados y enfrentan un proceso judicial por homicidio involuntario y asalto por medio de la fuerza que le causó a Diego grandes lesiones corporales.

Los familiares declararon que el menor fallecido ya había tenido una reunión con un subdirector días antes de su ataque, en la que dijo que lo habían golpeado el día anterior, sin embargo, nunca hicieron nada.

“Esto era totalmente evitable. Este era un distrito escolar que prometió lidiar con la intimidación con dureza y rapidez, y rompieron su promesa, lo que le costó la vida a Diego”, dijo David Ring al Daily News.

Los padres de Stolz murieron cuando él era un bebé, por lo que fue criado por sus tíos Juana y Felipe Salcedo, quienes interpusieron la demanda a la entidad educativa.

“Nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego por este trágico incidente. Este es todavía un caso criminal activo y el Distrito está cooperando plenamente con las fuerzas de seguridad”, dijo la portavoz del distrito Anahi Velasco.

“El distrito no hará comentarios públicos sobre los detalles de los litigios pendientes. Respetuosamente no estamos de acuerdo con las afirmaciones hechas en esta demanda de que el distrito es responsable de la muerte de Diego”, dijo y aseguró: “Para ser claros, no hay lugar para la intimidación en nuestras escuelas y los actos de violencia no serán tolerados”.

Nota escrita por BLes.com

