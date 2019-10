Video: Oso atacó a su domador durante una función de circo

Un espectador que estaba grabando el show con su teléfono celular registró el momento en el que un oso ruso se lanzó encima de su domador, lo derribó y lo atacó a mordiscos.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en la república de Carelia, en el noroeste de Rusia, frente a un numeroso público. El animal estaba empujando una carretilla como parte del show cuando su comportamiento se alteró.

Según indicó un representante del circo, la agresividad del oso se pudo haber despertado por el susto que le produjo sentir los flashes provenientes de las cámaras fotográficas de los asistentes.

Mientras el enorme animal atacaba a su domador, uno de los ayudantes del circo trató de detenerlo dándole patadas. Sin embargo, solo se logró controlar con una pistola de impulsos eléctricos.

El domador se negó a recibir asistencia médica. Por lo pronto, el comité de investigación de la región anunció que le realizará una auditoría al circo por la prestación inadecuada de sus servicios, pues puso en riesgo a todos los presentes.

Este es el video:

Terrifying video of Bear Attack during a circus in Russia. We are told bear then went towards the audience and had to be subdued with electrical device #BearAttack #russiacircus @KSL5TV pic.twitter.com/PWZgh9XvyZ

— Dan Rascon (@TVDanRascon) October 25, 2019