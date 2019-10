¡Impresionante! Supertifón 'Hagibis' quedó captado en imagen satelital, y se acerca fuertemente hacia el continente asiático

Japón sería el principal afectado. Supertifón 'Hagibis' quedó captado en imagen satelital, y se acerca fuertemente hacia el continente asiático.

Se espera que el tifón 'Hagibis' impacte el oriente de Japón entre el sábado y el domingo, informó la Agencia Meteorológica del país asiático.

Aconsejaron a la población de tomar precauciones mientras pasa el fenómeno.

Las costas orientales y occidentales de Japón que se ubican frente al Océano Pacífico podrían ser azotadas por lluvias torrenciales desde el viernes y hasta que pase el tifón.

También advirtieron que se pueden presentar inundaciones por las olas altas y las fuertes mareas.

Tiempo atrás, varios tifones afectaron el circuito de Suzuka, obligando a cambiar de día la competencia.

El lunes es un día feriado en Japón, lo que significa que la carrera del domingo eventualmente podría ser retrasada un día.

Las prácticas para el Gran Premio de Japón están programadas para el viernes, y la clasificación quedó pautada para el domingo.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA en sus siglas en inglés), dio a conocer una serie de imágenes satelitales del tifón.

Al respecto, indicaron que "es actualmente la tormenta más fuerte en la Tierra", recalcando que en solamente 18 horas se transformó de una tormenta tropical a un super tifón.

Philip Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado, indicó que ésta fue la mayor intensificación por un ciclón tropical en el Pacífico occidental en 18 horas desde el tifón Yates en 1996.

Cabe mencionar que la Agencia Meteorológica de Japón calificó la intensidad del tifón de "violenta".

#Hagibis has intensified by 90 mph in 18 hours – from a tropical storm to a #supertyphoon. This is the most intensification by a tropical cyclone in the western North Pacific in 18 hours since Yates in 1996 also intensified by 90 mph in 18 hours. pic.twitter.com/OspbbYwr4D

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 7, 2019