Perdió el control del animal. Joven sufrió terrible accidente tras accidentarse en un caballo.

Emily Eccles sufrió una grave lesión tras accidentarse en un paseo a caballo.

"Es una de las heridas más graves que he visto en una niña fuera de las zonas de conflicto", así lo explicó el cirujano Ricardo Mohammed-Ali, como consecuencia del accidente.

Según Sheffield Children's, la menor de 15 años perdió el control del equino y chocó contra un poste de madera.

"Todo el lado izquierdo de la mandíbula inferior desde la parte frontal hasta la articulación se separó de la cara y solo la retenía una pequeña tira de piel. Los nervios que proporcionan sensación al labio y a la barbilla se rasgaron en ambos lados. Las ramas del nervio facial, que mueven los músculos del labio inferior, estaban rotos en ambos lados", detalló el médico sobre el estado en que quedó Emily.

On a Saturday evening in August this year, 15 year old Emily arrived at our Emergency Department with her jaw split into two after a horse riding accident.

Emily arrived here with just 1 centimetre of skin keeping her jaw attached & she was in need of emergency surgery. pic.twitter.com/UA7VvlOoz8

