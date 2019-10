(FOTOS) Viral: Mujer se disfrazó de árbol para fotografiar el momento en que le pedían matrimonio a su hermana

Su hermana quedó sorprendida con el detalle. Mujer se disfrazó de árbol para fotografiar el momento en que le pedían matrimonio a su hermana.

Therese Merkel, una joven que reside en la ciudad de Wisconsin en Estados Unidos, se disfrazó de árbol para poder ver a escondidas como le pedían matrimonio a su hermana mayor y así sacar fotografías del momento exacto.

Y su idea fue exitosa, ya que su pariente no se dio cuenta de su presencia y logró captar el importante hecho.

Tras esto, Therese dio a conocer la imagen que logró sacar, además de mostrar fotos de su singular disfraz.

La publicación se convirtió en viral logrando más de 22 mil retuits y casi 180 mil likes.

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL

— therese merkel (@theresemerkel) September 23, 2019