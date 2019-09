(VIDEO): Viral: Mujer intentó doblegar a su novio para sacarle la contraseña de su celular y enloqueció las redes

¡Atención hombres! Que no les vaya a pasar lo que le sucedió a este personaje. Mujer intentó doblegar a su novio para sacarle la contraseña de su celular y enloqueció las redes.

¿Usted bloquea su celular con reconocimiento facial? Tal vez este video viral lo haga cambiar de modo de bloqueo.

Al parecer, una pareja se encontraba hablando en un parque, cuando de repente, la mujer se abalanza sobre el sujeto, y con una imponente fuerza y dominio intentó desbloquear el celular de su acompañante, con el fin de ver qué contenido tenía en su dispositivo móvil.

El video muestra cómo el hombre intenta, con diferentes maniobras, escapar de la mujer, que desesperadamente intenta ponerle el celular en la cara para desbloquearlo.

La situación ha desatado un montón de comentarios en redes sociales. Para algunos, la mujer violó las privacidad del pobre hombre.

Por otra parte, hay un grupo de gente que dice que el sujeto estaba ocultando algo, y por eso su acompañante reaccionó de esa manera tan "agresiva".

His girl was really committed to cracking his Face ID… pic.twitter.com/FSEwPzsamN

— Guy (@apiecebyguy) September 23, 2019