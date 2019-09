Huracán vs. River Plate: el millonario, a recomponer el camino en la Superliga

Sin lugar a dudas, el conjunto de la banda cruzada es uno de los mejores equipos del continente. Desde que Marcelo Gallardo llegó al banco, recuperaron la historia y mística. Prueba de ello son los diversos títulos conseguidos. Además, en la actual edición de la Copa Libertadores están instaladas en semifinales y sueñan con gritar ‘campeones’ por segunda ocasión consecutiva. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Huracán VS River Plate Superliga Argentina EN VIVO ONLINE Fecha 6)

No obstante, el inicio del club millonario en el rentado local no ha sido el mejor. Hasta el momento tan solo acumulan ocho puntos de 15 posibles, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. Razón por la cual no dar más ventajas será crucial para sus aspiraciones.

Huracán VS River Plate Superliga Argentina Fecha 6

Día: 14 de septiembre

Hora: 6:00 p.m. (Colombia) / 20:00 p.m. (Argentina)

Canal: Fox Sports Premium

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

