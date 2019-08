(Video) Enjambre de abejas eligió el trasero de un joven para instalar su colmena

Se imaginan ir caminando por la calle y que se pose una abeja en sus pantalones, pero después de eso toda un enjambre esté pegada en su ropa, específicamente en la parte del trasero, sería una locura.

Pues eso fue exactamente lo que le sucedió a Velelhu, un joven indio de 25 años, que debió soportar que estos insectos lo usaran como colmena.

De acuerdo con los videos compartidos por el sitio inglés Daily Mail, todo sucedió el martes de la semana pasada, cuando el joven conducía por la ciudad de Nagaland, al noreste de la India.

De repente el joven sintió una de las abejas acercarse a su ropa pero no le prestó mucha atención, hasta que minutos más tardes tenía el trasero cubierto de estos insectos.

El registro fue captado por su acompañante, quien contó a los medios locales como fue la extraña situación. "Estábamos camino a un garaje cuando la abeja reina vino volando hacia Velelhu y se posó en su parte trasera. Pronto, decenas de ellos se unieron".

Según el relato de su acompañante intentó quitar a los insectos de su ropa pero no logró hasta después de varios minutos.

"Después de luchar un rato, logró agarrar a la Reina y le arrancó un poco las alas. La puso en un contenedor y el resto simplemente empezó a dejar sus pantalones y volar hacia el nuevo lugar".

Pese al susto que pasaron al principio, el acompañante del joven reconoció que fue "divertido grabar a las abejas pegadas a su trasero".

This is really a Beehive in an unlikely place. This can happen only in Nagaland!

Sources; @MmhonlumoKikon from Nagaland pic.twitter.com/fpqpD5JJku

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 21, 2019