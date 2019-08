Mujer informa a otras mujeres cuando sus esposos buscan engañarlas por Tinder

Se cansó de que la engañaran y ahora busca vengarse de los hombres que hacen lo mismo. Mujer informa a otras mujeres cuando sus esposos buscan engañarlas.

Erin Colleen, una mujer de 34 años residente en Washington, fue engañada en varias ocasiones por sus parejas, por lo que decidió que iba a combatir las infidelidades de los hombres.

Por esta razón, comenzó a rastrear a las esposas y novias de los sujetos que buscaban amantes en Tinder, para contarles que ellos estaban intentando tener relaciones con otras mujeres.

Según informa el Daily Mail, Erin se sintió "horrorizada" cuando descubrió los perfiles de hombres que confesaban abiertamente que tenían parejas o que estaban casados, y que aún así "buscando algo discreto".

Por ello, asegura que ya logró contactar a cinco mujeres que estaban siendo engañadas por sus parejas, afirmando que ellas quedaron agradecidas por su conducta. "Realmente desearía que hubieran más personas como tú en el mundo", le habría dicho una de ellas.

"No soporto a los tramposos. Fui engañada en el pasado. Fue devastador saber que lo había estado haciendo justo debajo de mis narices durante años, y que nadie me había dicho nada al respecto", indicó Colleen.

"Cada vez que veo un perfil que dice' casado 'o' buscando algo discreto ', inmediatamente deslizo el dedo hacia la derecha. Hago esto para proteger a otras mujeres. No quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé", afirmó.

Erin contacta a estos sujetos para conversar con ellos. Luego, muestra la evidencia a sus parejas. Uno de ellos incluso le envió fotos de él desnudo y le pidió que se juntaran para "grabar videos pornos".

"Este chico me envió un mensaje hace un año y desde entonces ha estado coqueteando conmigo. Noté en su Facebook que tenía novia. Cuando le pregunté al respecto, mintió y dijo que rompieron, pero que aún no había cambiado su estado Facebook porque recibió una prohibición de 30 días. Sabía que era una mentira porque me estaba enviando mensajes a través de Facebook y no puedes enviar mensajes cuando has sido prohibido. Le envié un mensaje a la novia y le mostré todo", indicó Colleen.