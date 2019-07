Mediante redes sociales se filtró el video del lamentable momento que ocurrió en Oaxaca, México. En la grabación se ven claramente las circunstancias por las que un niño perdió la vida. Sucedió tras caerle encima una portería de futbol. Muere un niño en México tras caerle un arco de fútbol encima.

En la grabación que circula se puede observar a un par de pequeños jugando en un parque. Los menores se subieron en la portería de un parque público, la cual no estaba bien cimentada. En el momento en el que se colgaron de la parte alta, esta no soportó el peso y se les cayó encima. Uno de los niños no sufrió ningún golpe, mientras que al otro, el tubo le pegó en la cabeza, quitándole la vida inmediatamente.

Al momento de caer, se puede ver a una señor acercándose a recoger la portería y verificar que los niños estuvieran bien. Posteriormente se acercan más personas a tratar de ayudar con la situación.

Niño pierde la vida al estar jugando en una portería en explanada municipal de San Agustín de las Juntas. En el video se observa como dos menores se cuelgan de una portería hasta que el inestable objeto cae encima de los niños que hace a uno perder la vida. #Oaxaca pic.twitter.com/agB3p8QsLh — Monitor Oaxaca (@MonitorOaxaca) July 13, 2019

Hasta el momento se desconocen los detalles posteriores al lamentable acontecimiento. Aunque la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca ya abrió las investigaciones correspondientes. Esto, ya que el hecho sucedió en un parque público de la ciudad.

