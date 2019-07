Tan enorme que se ve desde el espacio: la gigantesca grieta causada por los dos terremotos en California.

Dos terremotos, de 6,4 y de 7,1 respectivamente, azotaron la semana pasada a California. Los hechos causaron impacto en la población, que le teme a la posibilidad de que ocurra un gran cataclismo en la zona donde se ubica la falla de San Andrés.

Y pese a que los expertos recalcaron que el sismo no se originó en dicha área, si han dado a conocer diferentes efectos que generó. Especialmente el segundo de los sismos, que tuvo mayor intensidad.

Dentro de esos aspectos, fue revelado cómo las ondas sísmicas avanzaron por todo Estados Unidos tras el temblor.

Ahora dieron a conocer una enorme grieta causada por el segundo terremoto. La cual tiene un tamaño que hace posible su visibilidad desde el espacio.

Ridgecrest Earthquake before (4th July) & after (6th July) images from Doves, clearly showing surface rupture. Thx @rsimmon @PlanetLabs @USGS RT @USGSBigQuakes Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/waWvmvQZ88 pic.twitter.com/cUNxdMazum

— Will Marshall (@Will4Planet) July 7, 2019