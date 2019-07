Joven quedó ciego por bañarse con lentes de contacto.

El joven inglés de 29 sufrió las severas consecuencias por no hacer caso a las indicaciones médicas. El joven se ducho con los lentes de contacto puestos, lo que le provocó una seria lesión que lo tiene a la espera de un trasplante de córnea.

Todo porque un parásito se introdujo en su ojo mientras se bañaba.

"En una mañana normal, me levantaba, me ponía las lentes y me dirigía al gimnasio antes del trabajo, luego me metía en la ducha antes de ir a la oficina", contó Humphreys.

"No pensé nada de eso en ese momento. "Nunca me dijeron que no usara lentes de contacto en la ducha, no hay ninguna advertencia en el empaque y mis ópticos nunca mencionaron un riesgo".

El joven contó a medios locales que en un principio dudó en cambiarse de lentes a lentes contacto, pero lo decidió cuando las gafas se transformaron en un obstáculo a la hora de practicar deporte. "

"A mediados de los 20, comencé a lanzarme al ejercicio y en ese momento pensé que mis lentes eran un obstáculo enorme", dijo.

Sobre el problema con su ojo, el inglés recuerda que tras ducharse en enero de 2018 notó un extraño rasguño en su cornea a la que no le puso mucha atención en un principio.

El daño en el ojo no mejoraba por lo que con el paso de los días se hizo evidente que algo más grave había sucedido.

"Durante unos días utilicé gotas para los ojos de venta libre y reduje todas las configuraciones de pantalla de mi teléfono y computadora a su brillo más bajo, que parecía hacer el truco", explicó.

Sin embargo, con la herida sin sanar, decidió visitar a un médico el que le confirmó que su problema era más severo de lo que pensaba. El joven sufría de una úlcera en el ojo.

Tres meses después de la primera visita, Humphreys ya había perdido la vista total en su ojo derecho y el dolor que le provocaba la lesión, era mayúsculo.

Fue sometido a un par de operaciones, pero nada le ha permitido recuperar la visión.

"He perdido 18 meses de mi vida debido a algo tan simple como ducharme con contactos. Si vuelvo a ver, nunca volveré a usar contactos", dijo.

