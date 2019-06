Donald Trump cede con Huawei y pone fin al veto que tenía en contra la compañía.

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha anunciado que dará fin a las restricciones económicas en contra de Huawei en el marco de una tregua comercial que se ha logrado acordar en la cumbre del G-20.

Luego de que Trump sostuviera una reunión con el Presidente Chino Xi Jinping, estos lograron variados acuerdos, entre los que destaca el esperado fin del veto en contra de Huawei, terminando finalmente con esta controversia mundial luego de casi dos largos meses.

Otro de los importantes acuerdos es que desde ahora China se ha comprometido a comprar gigantescas cantidades de productos agrícolas estadounidenses, provocando que el Trump cediera en su drásticas medidas.

Luego de esta esperada reunión entre el Presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en el marco de la reunión del G-20, los dos países acordaron reiniciar las conversaciones comerciales las cuales se habían roto el mes pasado.

Sin embargo, uno de los anuncios que más llamó la atención fue que Trump afirmó que no podrá aranceles adicionales a China por un tiempo y que desde ahora autoriza a las empresas tecnológicas estadounidenses a suministrar nuevamente sus productos con Huawei Technologies Co.

Las palabras del Presidente fueron las siguientes "Las compañías estadounidenses pueden vender sus equipos a Huawei, estamos hablando de los equipos donde no hay un gran problema de seguridad nacional".

Por otro lado, la compañía China a través de sus redes sociales reaccionó de una forma positiva al anuncio realizado por Donald Trump, mostrándose eufóricos afirmando lo siguiente "¿Vueltas? !Donald Trump sugiere que le permitirá a Huawei comprar una vez más tecnología de EE.UU!".

Finalmente, este anuncio pone fin a 6 largas semanas de incertidumbre económica entre ambos países, donde por fin se empieza a ver "humo blanco" en sus relaciones de índole económico provocando que todo vuelva a la normalidad para Huawei

President Trump has appeared to soften his tone on Chinese communications giant Huawei, suggesting that he would allow the company to once again purchase US technology https://t.co/4YNJCyKLTg pic.twitter.com/jr45f40ghP

— CNN International (@cnni) June 29, 2019