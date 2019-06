Captan a hombre que envenena a decenas de peces de un acuario

Las cámaras de seguridad de una tienda de mascotas dejaron entrever la sospechosa actitud de uno de sus clientes. Se puede ver cómo el hombre camina por el sector de los peces y les arroja una extraña sustancia que acabó con la vida de al menos 50 de ellos.

Según informó el sitio The New Paper, Ng Him Yick de 41 años y propietario del Glassbox Aquarium, un acuario ubicado en la zona de edificios comerciales de Singapur, dijo que el sujeto entró a su tienda el pasado martes 18 a eso de las 21 horas (hora del país asiático).

El hombre eligió algunos artículos de la tienda, caminó sigilosamente por la zona donde estaban los peces haciendo un breve contacto con ellos y luego se dirigió a la caja registradora para pagar.

Pasaron los minutos y el agua comenzó a ponerse extraña, otro cliente lo notó y se acercó al señor Yick para hacerle saber que algo no andaba bien.

“Estaba ocupado atendiendo a un cliente, por lo que no lo noté al principio. Uno de los clientes me alertó y dijo que había algún problema con el agua, en uno de los tanques“, le dijo Him a TNP.

Extrañado ante la situación, el propietario del negocio decidió analizar las cámaras de seguridad donde se llevó la enorme sorpresa. El hombre que había estado minutos antes arrojó una sustancia extraña sobre el cardumen que al parecer era tóxica, matando en promedio entre 40 y 50 peces.

El video fue difundido por el propietario de Glassbox Aquarium y muestra el momento exacto del crimen.

Mira el momento que se hizo viral en redes.

